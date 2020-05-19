Тамбовский заключенный возместит ущерб за разбитый компьютер, принадлежавший колонии

19 Май 2020 2020-05-19T11:00:20+03:00

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Заключенный исправительной колонии №5 должен будет возместить причиненный ущерб учреждению, где он отбывает наказание за умышленное убийство. Находясь в заключении, 31-летний мужчина разбил компьютер, установленный в рабочей комнате одного из инспекторов, чем причинил исправительной колонии материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей. По закону мужчина должен возместить деньги за сломанную технику, однако делать это в добровольном порядке не стал.

- Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области направила в суд исковое заявление о взыскании с осужденного материального вреда, причиненного исправительному учреждению, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Учитывая, что финансирование деятельности исправительной колонии осуществляется за счет средств федерального бюджета, прокуратура использовала судебный порядок возмещения осужденным причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU