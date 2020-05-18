Жителя Тамбовской области задержали за кражу 200 литров топлива

18 Май 2020 2020-05-18T17:30:29+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную два года назад в Сосновском районе. В июне 2018 года на территории Челнавского лесничества без присмотра находился трактор, принадлежащий одному из предприятий. Злоумышленник выгадал момент, когда рядом не будет людей и слил с техники около 200 литров горючего. Дизтопливо мужчина разлил по канистрам и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Вором оказался 51-летний житель села Троицкая Вихляйка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, в отделе полиции мужчина сознался в краже и пояснил, что украденное топливо он продал по дешевке, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU