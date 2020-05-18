В центре Тамбова прикрыли незаконный игровой клуб

18 Май 2020 2020-05-18T12:31:37+03:00

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15 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о работе незаконного игорного заведения, расположенного на улице Октябрьской. На место на выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что 32-летняя жительница Мордовского района, осуществляла незаконную деятельность по проведению азартных игр. Оперативники изъяли в подвальном помещении 7 компьютеров в сборе и один роутер – игры проводились посредством сети Интернет.

Посетителей и администратора подпольного «казино» опросили, выяснилось, что ранее женщина за подобные правонарушения к ответственности не привлекалась и проблем с законом не имела.

- По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, владельцу игрового клуба придется заплатить крупный штраф, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU