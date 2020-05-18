На место погибшего Глеба Чулкова и.о. руководителем комитета по управлению имуществом Тамбовской области назначили сотрудницу Пенсионного фонда

18 Май 2020 2020-05-18T11:10:11+03:00

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С 18 мая исполняющей обязанности председателя комитета по управлению имуществом Тамбовской области назначена Инесса Борзых. Соответствующий документ подписан в администрации региона. Напомним, ранее должность руководителя комитета занимал вице-губернатор Глеб Чулков, который трагически погиб в декабре прошлого года.

Известно, что Инесса Борзых родилась в Мичуринском районе, окончила Плодоовощной институт им.И.В.Мичурина по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».

- Ранее она работала налоговым инспектором в налоговой службе. После занимала должность замначальника отдела управления Пенсионного фонда РФ в Тамбове и Тамбовском районе Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU