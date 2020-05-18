Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области приближается к 2 тысячам

18 Май 2020 2020-05-18T10:30:50+03:00

За последние сутки в регионе инфекцию нашли еще у 82 человек

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За последние сутки в Тамбовской области коронавирус обнаружили у 82 человек. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 1984 человека, 545 из них выздоровели, 5 жителей региона от инфекции умерли.

- На госпитализации находятся 433 человека (328 - подтвержден, 2 - с подозрением, 3 - отрицательный, 100 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 218 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 3016 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU