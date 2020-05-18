Росгвардейцы задержали тамбовчанина, который ранил ножом 38-летнего мужчину
Сотрудники Росгавардии задержали 20-летнего жителя областного центра, который подозревается в нападении на 38-летнего тамбовчанина. 16 мая в дежурную часть поступило сообщение, что у подъезда жилого дома по улице Сергея Лазо находится мужчина с ранением грудной клетки.
Прибыв на место и обнаружив лежащего на земле человека, стражи правопорядка вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Прежде чем потерять сознание, потерпевший успел сообщить сотрудникам Росгвардии данные человека, который напал на него с ножом, и где он может находиться.
- Выехав по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 20-летнего мужчину и передали его в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тамбовской области.
Мужчина, получивший ранение, остался жив, выяснением обстоятельств нападения на него занимаются в региональном УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU