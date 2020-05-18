Росгвардейцы задержали тамбовчанина, который ранил ножом 38-летнего мужчину

18 Май 2020 2020-05-18T12:12:05+03:00

Перед тем, как потерять сознание, жертва нападения успела рассказать, кто преступник и назвала его адрес

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Сотрудники Росгавардии задержали 20-летнего жителя областного центра, который подозревается в нападении на 38-летнего тамбовчанина. 16 мая в дежурную часть поступило сообщение, что у подъезда жилого дома по улице Сергея Лазо находится мужчина с ранением грудной клетки.

Прибыв на место и обнаружив лежащего на земле человека, стражи правопорядка вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Прежде чем потерять сознание, потерпевший успел сообщить сотрудникам Росгвардии данные человека, который напал на него с ножом, и где он может находиться.

- Выехав по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 20-летнего мужчину и передали его в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Мужчина, получивший ранение, остался жив, выяснением обстоятельств нападения на него занимаются в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU