416 бутылок паленого алкоголя изъяли у продавца в Тамбове

18 Май 2020 2020-05-18T14:02:15+03:00

Сотни бутылок с алкоголем направили на экспертизу Фото: УМВД России по Тамбовской области

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15 мая днем на улице Клубной областного центра полицейские выявили факт незаконной реализации алкоголя с признаками контрафакта. При проверке оперативники обнаружили алкогольную продукцию без надлежащей маркировки. Незаконную торговлю вел 53-летний житель Тамбова. Всего полицейские изъяли 416 бутылок алкогольной продукции различных наименований с признаками контрафакта.

- В настоящее время изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято решение о привлечении жителя города Тамбова к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливается источник происхождения алкогольной продукции, а также другие лица, причастные к обороту данной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU