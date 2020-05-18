На экипировку тамбовской женской футбольной команды потратят 750 тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T13:17:48+03:00

Команда была создана в Тамбове 14 лет назад Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Управление по физической культуре и спорту области планирует потратить на приобретение футбольной экипировки женской команды около 750 тысяч рублей, из них 670 тысяч – средства федерального бюджета, полученные на развитие базовых видов спорта в регионе в рамках соглашения с Министерством спорта РФ.

Напомним, что футбол наряду с греко-римской борьбой, боксом, дзюдо, баскетболом является базовым видом спорта в Тамбовской области. В 2006 году на базе СДЮСШОР №7 в городе Тамбове была создана женская команда. С этого момента началось развитие женского футбола на Тамбовщине. Первыми наставниками девушек стали Владимир Малютин и Ирина Кувшинова. В 2009 году женская команда перешла под крыло «Академии футбола», тренировать ее стали Владимир Малютин и Анастасия Подшивалина.

Бессменный тренер Владимир Малютин до сих пор возглавляет женскую команду «Академия футбола» и в 2019 году привел ее к самому значимому результату.

- По итогам прошлого сезона женская команда «Академия футбола» завоевала серебряные награды первенства России среди женских команд первого дивизиона, добившись лучшего результата в истории тамбовского женского футбола, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU