Три человека погибли в аварии в Тамбовском районе

18 Май 2020 2020-05-18T10:12:05+03:00

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Авария, в которой погибли три человека, произошла 16 мая в 18 часов 40 минут на 5 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Столовое-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» по неизвестной причине не справился с управлением, его автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Здесь иномарка врезалась в автомобиль «Audi 80» под управлением 44-летнего мужчины. После столкновения «Audi 80» отбросило в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Audi 80», 49-летняя женщина и 28-летний мужчина, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель автомобиля «Toyota Camry» получил травмы, его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Водитель и пассажиры погибли до приезда медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU