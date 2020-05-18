Больше миллиона человек посетили музеи Тамбовщины в 2019 году

18 Май 2020 2020-05-18T14:44:31+03:00

Это на 12% больше, чем годом ранее

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18 мая, отмечается Международный день музеев. В Тамбовской области работают 4 региональных музея с 8 филиалами и 15 муниципальных с 6 филиалами. А также более 50 ведомственных и 3 частных музея.

По данным Тамбовстата, за 2019 год индивидуальная и экскурсионная посещаемость музеев области составила почти 706 тысяч человек. А общая посещаемость музеев с учетом культурно-образовательных и массовых мероприятий - 1 миллион 40 тысяч человек и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 12%.

В сравнении с предыдущим годом число культурно-массовых мероприятий в наших музеях увеличилось на 14%, число культурно-образовательных – на 2%, число экскурсий – на 4%.

Возникли новые музеи и экспозиции. Там в прошедшем году появился новый музей – музей 3-х героев Зои и Александра Космодемьянских и Степана Перекальского в с. Осино-Гай Гавриловского района. Появилась новая экспозиция в Музейно-выставочном центре. Начал принимать экскурсии Рассказовский дом Асеевых.

- В рамках национального проекта «Цифровая культура» сразу два проекта наших музеев отобраны Министерством культуры для создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным пространствам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это проекты: «Раритеты Тамбовского музея», разработанный Тамбовским областным краеведческим музеем и «Художественные памятники русских усадеб» Картинной галереи. Всего же планируется создать 6 подобных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU