Мичуринский парк украсили фигурками героев советских мультиков

18 Май 2020 2020-05-18T09:31:33+03:00

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В наукогораде продолжается благоустройство парка культуры и отдыха. Помимо озеленения, коллекцию парка пополнили 4 новых арт-объекта. Теперь детскую зону украшают герои популярных мультфильмов из «Простоквашино». Также здесь появился и львенок с черепахой. Мест для ярких интересных фотографий и селфи теперь стало гораздо больше. А в центральной части площадки расположится цветник.

Это не все изменения в мичуринском парке культуры. Уже привезена совершенно новая скульптурная композиция для зоны отдыха «У фонтана» недалеко от колеса обозрения. Площадку замостят плиткой, в центре расположится фонтан, а по периметру установят скамейки и фонари. Кроме того, завершаются ремонтные работы летнего киноконцертного зала, который не работал больше двух десятков лет.

- Преображенным парк культуры и отдыха предстанет перед горожанами и гостями города сразу после снятия ограничительных мер, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU