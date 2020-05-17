В Тамбовской области отремонтируют пять гидротехнических сооружений в 2021 году

17 Май 2020 2020-05-17T11:14:15+03:00

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Пять гидротехнических сооружений планируют отремонтировать на Тамбовщине в 2021 году. По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию области, с привлечением средств из федерального бюджета должны завершить капитальный ремонт ГТС на балке Сухая в Моршанском районе, на балке Чебоксарская в Никифоровском районе, а также на гидротехнических сооружениях на балке Карачан в Жердевском районе и пруда на реке Большая Липовица в Тамбовском районе.

Кроме того, в следующем году начнется капремонт ГТС на реке Цна в Моршанске, который планируется завершить уже в 2022 году. Отметим, что с 2005 года в Тамбовской области привели в порядок более 80 гидротехнических сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU