В Тамбовской области выявили 83 новых случая коронавируса на 17 мая

17 Май 2020 2020-05-17T11:06:03+03:00

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83 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Тамбовской области 17 мая. Из них: 29 мужчин, 52 женщины, двое детей (девочки 1, 2 лет). Возраст взрослых от 18 до 81 года. Двое прибыли из других регионов, 81 контактировали с приехавшими. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 1 902. Выздоровели 524 человека: 245 выписаны из стационара, 279 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. Пятеро скончались.

416 человек госпитализированы: у 325 подтвержден COVID-19, двое - с подозрением, у пятерых анализ отрицательный, у 84 - в работе, с диагнозом «пневмония» - 221 человека.

На домашнем карантине - 2 961 (из них подтверждённых случаев - 1048, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 4 415 тамбовчан. Выписаны из больниц - 508. Всего обследованных - 8 300.

ИСТОЧНИК KP.RU