Тамбовчанки стали участницами программы «Мужское и женское» на федеральном канале

16 Май 2020 2020-05-16T13:52:36+03:00

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14 мая на первом канале в программе «Мужское и женское» вышел сюжет о конфликтной ситуации в семье, проживающей в г. Рассказово, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей: Софья, 15 лет, и Полина, 11 лет. Девочки категорически отказываются проживать в семье родителей, обвиняя их в жестоком отношении. Сотрудники органа опеки и попечительства города Рассказово отказались дать корреспонденту программы комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Только после выхода программы в региональном управлении образования разъяснили, что происходит в проблемной семье. По данным управления, со всеми членами семьи работали не только орган опеки и попечительства города Рассказово, управление образования и науки области, но и неоднократно привлекались психологи. Однако, и дети, и взрослые отказывались сотрудничать со специалистами.

- Органом опеки и попечительства и даже правоохранительными органами также неоднократно проводились проверки фактов жестокого обращения родителей с детьми, в ходе которых очевидным стало, что между всеми членами семьи нарушены детско-родительские отношения, - поясняют в управлении образования Тамбовской области. - Но девочки явно преувеличивают негативное отношение к себе. Факты избиения не нашли своего подтверждения. Учитывая категорическое нежелание Софьи возвращаться к родителям, принимая во внимание ее возраст, приказом управления образования и науки области опекуном ребенка в 2018 году была назначена ее бабушка. Однако, мама оспорила данный приказ в судебном порядке. Решением суда в 2019 году приказ был отменен. К сожалению, бабушка и дедушка не попытались обжаловать данное судебное решение. В январе 2020 года дедушка обратился в суд с заявлением об ограничении в родительских правах родителей. Органом опеки и попечительства города Рассказово, управлением образования и науки области исковые требования были поддержаны. Но решением суда в ограничении родительских прав также было отказано.

Сейчас это решение обжалуется дедушкой и бабушкой. Дело находится на рассмотрении в Тамбовском областном суде. Орган опеки и попечительства, а также управление образования и науки области при рассмотрении апелляционной жалобы будут настаивать на ограничении родителей в родительских правах и взыскании с них алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU