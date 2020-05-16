Тамбовчанин воспользовался чужой картой и потратил почти 4 тысячи рублей

16 Май 2020 2020-05-16T12:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте этого года 23 летний житель Первомайского района Тамбовской области познакомился в Мичуринске с компанией молодых людей из города Чаплыгина Липецкой области. Знакомство решили отметить в одном из городских кафе, а затем вся компания отправилась в Чаплыгин, где по месту жительства одного из мужчин приятели продолжили употреблять спиртное.

На следующий день, когда новые знакомые разошлись на работу и по своим делам, тамбовчанин похитил банковскую карту одного из молодых людей и покинул квартиру.

Вернувшись в Мичуринск, мужчина отправился в продуктовый магазин, где совершил 4 покупки, каждая на сумму чуть меньше 1000 рублей, расплатившись чужой банковской картой. Сумма покупки менее 1 тысячи рублей не требовала введения пин-кода.

Владелец карты, увидев приходящие на его телефон СМС сообщения о списании денег, обратился в полицию.

- В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий, сотрудниками ОМВД России по г. Мичуринску совместно с коллегами из Липецкой области удалось установить личность злоумышленника. Мужчина был доставлен в отдел полиции и дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г. Мичуринску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU