2020-05-16T11:56:02+03:00
Общество

1200 тамбовчан поймали пьяными за рулем

Это на 6% больше, чем годом ранее
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По данным регионального УГИБДД, за четыре месяца этого года госавтоинспекторы пресекли почти 1,2 тысячи фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что почти на 6 процентов больше, чем за тот же период 2019 года. В отношении 161 водителя возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вместе с тем, в регионе удалось добиться снижения автоаварий по вине пьяных водителей почти на 15 процентов. Число погибших и раненых в таких ДТП сократилось на 62,5 и 33,3 процента соответственно. Всего произошло 29 аварий по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 6 человек и 28 человек получили ранения.

В ГИБДД подчеркивают, что своевременный сигнал может предотвратить аварию и спасти чью-то жизнь. Если у тамбовчан имеется информация о передвижении нетрезвого водителя, об этом сразу же нужно сообщить по телефонам 89202361111 или 102, а также ближайшему наряду ДПС.

- Снижение аварийности – одна из главных задач, которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - К 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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