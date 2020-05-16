От коронавируса в Тамбовской области умер пятый человек

16 Май 2020 2020-05-16T11:18:28+03:00

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В Тамбовской области зафиксировали пятый летальный исход от коронавирусной инфекции. Умерла 76-летняя жительница Мордовского района. Женщина обратилась к врачам на пятый день, после того, как у нее появились признаки простуды. У пенсионерки диагностировали двухстороннюю пневмонию, пациентку госпитализировали в Центр лечения пневмоний, где ей обеспечили искусственную вентиляцию легких. Однако, несмотря на интенсивное лечение, женщина скончалась. Сообщается, что коронавирусная инфекция протекала на фоне сопутствующих заболеваний: ишемической болезни сердца, сахарного диабета и ожирения III степени.

За последние сутки, 16 мая, в нашем регионе выявили еще 82 заболевших коронавирусом. Среди них 31 мужчина и 42 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 9 детей от 4 до 13 лет. 7 заболевших прибыли из других регионов, 75 контактировали с приезжими.

- На госпитализации находятся 388 человек, у 311 диагноз подтвержден, двое – с подозрением, 62 теста – в работе, диагноз «пневмония» у 215 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2852 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU