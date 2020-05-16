2020-05-16T11:18:28+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в Тамбовской области умер пятый человек

Развившаяся на фоне инфекции пневмония стала причиной гибели 76-летней жительницы Мордовского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
За последние сутки коронавирус нашли у 82 человекЗа последние сутки коронавирус нашли у 82 человек
Изменить размер текста:

В Тамбовской области зафиксировали пятый летальный исход от коронавирусной инфекции. Умерла 76-летняя жительница Мордовского района. Женщина обратилась к врачам на пятый день, после того, как у нее появились признаки простуды. У пенсионерки диагностировали двухстороннюю пневмонию, пациентку госпитализировали в Центр лечения пневмоний, где ей обеспечили искусственную вентиляцию легких. Однако, несмотря на интенсивное лечение, женщина скончалась. Сообщается, что коронавирусная инфекция протекала на фоне сопутствующих заболеваний: ишемической болезни сердца, сахарного диабета и ожирения III степени.

За последние сутки, 16 мая, в нашем регионе выявили еще 82 заболевших коронавирусом. Среди них 31 мужчина и 42 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 9 детей от 4 до 13 лет. 7 заболевших прибыли из других регионов, 75 контактировали с приезжими.

- На госпитализации находятся 388 человек, у 311 диагноз подтвержден, двое – с подозрением, 62 теста – в работе, диагноз «пневмония» у 215 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2852 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанки стали участницами программы «Мужское и женское» на федеральном канале
Тамбовчанин воспользовался чужой картой и потратил почти 4 тысячи рублей
1200 тамбовчан поймали пьяными за рулем
От коронавируса в Тамбовской области умер пятый человек
Бывший вице-мэр Дмитрий Самородин перешел на работу в управление соцзащиты и семейной политики области
Режим самоизоляции на Тамбовщине продлили еще на неделю
В тамбовскую колонию пытались перебросить мобильники, примотанные к палкам
В Тамбовской области женщина убила гостя, а затем вместе с сожителем закопала его тело в овраге
В Мичуринске появится мини-футбольная площадка
Тамбовские полицейские задержали продавца контрафактной обуви
В Тамбовской области на 78 га появились новые сады
Двое тамбовчан украли из супермаркета платежный терминал
В Тамбове ремонтируют 2,5 км ул. Советской
На тамбовском рынке мужчина угрожал убийством женщине
В Тамбовской области на 10% снизилась аварийность
Житель Тамбовщины из-за неприязни к знакомой разбил ее иномарку монтировкой
Школу в Мичуринске отремонтируют за 100 млн рублей
Тамбовчанин убил жену, которая плохо высказалась о его матери
В Тамбове стартует онлайн-фестиваль ремесленников
77-летний пенсионер погиб на пожаре в Тамбовской области
Корнавирус в Тамбове: в регионе заболели еще 83 человека
В Тамбове подожгли стройтехнику подрядчика, который ремонтирует Рассказовское шоссе
Новым вице-мэром Тамбова стал Сергей Белов
Тамбовчанин избил сестру и угрожал ей ножом
Жителям многоэтажек Тамбовщины разрешили проводить собрания онлайн
В Тамбове обворовали газетный киоск
В Тамбовской области задержали банду браконьеров
Шесть тамбовских выпускников стали призерами всероссийской олимпиады
В центре Мичуринска столкнулись два авто: пострадали женщина и 6-летний ребенок