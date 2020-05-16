2020-05-16T11:04:06+03:00
Общество

Бывший вице-мэр Дмитрий Самородин перешел на работу в управление соцзащиты и семейной политики области

Он занял должность первого заместителя начальника управления
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дмитрий СамородинДмитрий Самородин
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Бывший вице-мэр Дмитрий Самородин, который по собственному желанию уволился из городской администрации 14 мая, перешел на новую работу. Как сообщает управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, Дмитрий Александрович занял должность первого заместителя начальника управления.

- Дмитрий Самородин начал свою карьеру в строительной сфере, пройдя трудовой путь до руководящих должностей. Затем был назначен директором музейного комплекса «Усадьба Асеевых», - сообщает региональное управление социальной защиты и семейной политики. - С марта 2017 до настоящего времени Дмитрий Александрович работал первым заместителем главы администрации города Тамбова, где курировал вопросы градостроительства, архитектуры, землепользования и городского хозяйства. С марта по октябрь 2019 года исполнял обязанности главы города Тамбова. Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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