Бывший вице-мэр Дмитрий Самородин перешел на работу в управление соцзащиты и семейной политики области

16 Май 2020 2020-05-16T11:04:06+03:00

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Бывший вице-мэр Дмитрий Самородин, который по собственному желанию уволился из городской администрации 14 мая, перешел на новую работу. Как сообщает управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, Дмитрий Александрович занял должность первого заместителя начальника управления.

- Дмитрий Самородин начал свою карьеру в строительной сфере, пройдя трудовой путь до руководящих должностей. Затем был назначен директором музейного комплекса «Усадьба Асеевых», - сообщает региональное управление социальной защиты и семейной политики. - С марта 2017 до настоящего времени Дмитрий Александрович работал первым заместителем главы администрации города Тамбова, где курировал вопросы градостроительства, архитектуры, землепользования и городского хозяйства. С марта по октябрь 2019 года исполнял обязанности главы города Тамбова. Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU