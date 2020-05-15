2020-05-15T21:26:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции на Тамбовщине продлили еще на неделю

Ограничения будут действовать до 24 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ограничения в Тамбовской области продлили до 24 маяОграничения в Тамбовской области продлили до 24 мая
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Ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции, в Тамбовской области продлены до 24 мая. Соответствующее постановление 15 мая подписал губернатор Александр Никитин.

Все это время обязаны соблюдать режим самоизоляции граждане в возрасте старше 65 лет, а также страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, системы кровообращения, хронической болезнью почек 3-5 стадии, перенесшим трансплантацию органов и тканей, а также имеющим злокачественные новообразования.

Кроме того, до 24 мая продолжает действовать запрет на деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также на посещение гражданами, зон рекреации, парков, садов, скверов, пляжей, водных объектов и участков с прилегающими к ним берегами, используемых для отдыха.

До особого распоряжения приостановлена деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов, торговых точек, за исключением аптек, салонов оптики и специализированных объектов розничной торговли, где продают средства связи и заключают договоры на оказание услуг связи.

Запрет также не касается объектов розничной торговли, где реализуют зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты, химчисток, пунктов выдачи товаров, заказов, осуществляемых в форме электронной торговли (без услуг примерки), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров. Указанные объекты розничной торговли, осуществляющие розничную продажу продовольственных товаров, вправе продавать непродовольственные товары при условии, что доля продажи продовольственных товаров в общем товарообороте составляет не менее 60 процентов.

- С 18 мая и до особого распоряжения приостановлена деятельность бань, душевых, саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Организации могут вести деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения при отсутствии заказчика в помещении при проведении работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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