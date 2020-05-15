В Тамбовской области женщина убила гостя, а затем вместе с сожителем закопала его тело в овраге

15 Май 2020 2020-05-15T17:32:07+03:00

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В Мордовском районе следователи установили обстоятельства гибели 42-летнего мужчины, тело которого было закопано в овраге. Его нашли 25 октября прошлого года в рабочем поселке Мордово. По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления обвиняется 35-летняя ранее судимая местная жительница.

Как установлено следствием, потерпевший не имел постоянного места жительства и временно проживал в доме гражданского супруга обвиняемой вместе с ними. Вечером,16 октября 2019 года, мужчина воспользовался отсутствием главы семейства и стал оказывать женщине знаки внимания, о чем она позже рассказала сожителю. Узнав об этом, между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В это время обвиняемая схватила со стола нож и нанесла гостю несколько ударов в грудь и живот.

От полученных ранений мужчина сразу же скончался. Его тело сожители отнесли сначала в погреб, а затем закопали в овраге, расположенном неподалеку от их дома. Спустя несколько дней женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказала знакомому о совершенном преступлении.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ходе следствия обвиняемая стала отрицать свою причастность к убийству, но, несмотря на это, была собрана достаточная доказательственная база ее виновности в совершенном преступлении, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU