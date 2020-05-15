2020-05-15T18:02:04+03:00
Общество

В тамбовскую колонию пытались перебросить мобильники, примотанные к палкам

Сотрудники исправительного учреждения изъяли телефоны и зарядки к ним
Ксения АЛЕШИНА
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В свертках находились мобильные телефоны и зарядки к нимВ свертках находились мобильные телефоны и зарядки к нимФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Они изъяли два свертка, примотанных клейкой лентой к деревянным палкам.

- В упаковках находилось три мобильных телефона и три зарядных устройства. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

Запрещенные предметы пытались перебросить в исправительную колонию Сосновского района Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Запрещенные предметы пытались перебросить в исправительную колонию Сосновского районаФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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