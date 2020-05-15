В тамбовскую колонию пытались перебросить мобильники, примотанные к палкам
Сотрудники исправительного учреждения изъяли телефоны и зарядки к ним
В свертках находились мобильные телефоны и зарядки к нимФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Они изъяли два свертка, примотанных клейкой лентой к деревянным палкам.
- В упаковках находилось три мобильных телефона и три зарядных устройства. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
Запрещенные предметы пытались перебросить в исправительную колонию Сосновского районаФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU