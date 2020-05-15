Тамбовские полицейские задержали продавца контрафактной обуви

15 Май 2020 2020-05-15T16:30:55+03:00

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В Жердевском районе сотрудники полиции выявили, что в одном из магазинов на улице Октябрьской 44-летняя женщина осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по продаже обуви различных марок с признаками контрафакта. Полицейские изъяли 61 единицу товара и направили на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Женщине грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

- Сотрудники полиции в рамках проведения оперативных мероприятий и благодаря информации, поступающей на телефон доверия УМВД области, выявляют подобные факты, изымают контрафактный алкоголь, привлекают виновных лиц к уголовной ответственности, - сообщает пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU