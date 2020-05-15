2020-05-15T15:43:56+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан украли из супермаркета платежный терминал

На момент совершения преступления мужчины были пьяны
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчины признались, что на преступление их толкнули материальные трудностиМужчины признались, что на преступление их толкнули материальные трудностиФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове в одном из супермаркетов на улице Интернациональной двое мужчин 38 и 36 лет украли терминал для оплаты услуг, пока никого не было рядом. Злоумышленники были задержаны полицейскими «по горячим следам» в ближайшем от места преступления дворе.

Увидев сотрудников полиции, мужчины пытались разломать платежный терминал, чтобы вытащить оттуда деньги, но у них ничего не вышло. Как оказалось, на преступление их толкнули материальные трудности. Кроме того, на момент совершения преступления тамбовчане были пьяны.

- Похищенный аппарат изъят, задержанных доставили в отдел полиции, где от них были получены признательные показания. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «А» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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