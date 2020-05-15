На тамбовском рынке мужчина угрожал убийством женщине

15 Май 2020 2020-05-15T14:32:14+03:00

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В дежурную часть полиции 14 мая поступило сообщение об угрозе убийством в отношении женщины. Выяснилось, что на территории рынка, расположенногом на улице Пятницкой города Тамбова, 35-летний мужчина во время ссоры с 58-летней жительницей Уварово, приехавший в областной центр торговать, стал угрожать ей убийством. В руках тамбовчанин держал нож. Испуганная его неадекватным поведением женщина обратилась в полицию.

Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. У тамбовчанина изъяли нож и отправили его на экспертизу.

- В настоящее время в отношении 30-летнего жителя села Дубровка Тамбовского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU