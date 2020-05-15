2020-05-15T17:02:39+03:00
Спорт

В Мичуринске появится мини-футбольная площадка

В регион поступит специальное искусственное покрытие
Ксения АЛЕШИНА
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В нашу область поступит искусственное покрытие для футбольного поля размером 20х40 метровВ нашу область поступит искусственное покрытие для футбольного поля размером 20х40 метровФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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По информации регионального управления по физической культуре и спорту, в Мичуринске появится мини-футбольная площадка. Искусственное покрытие для футбольного поля размером 20х40 метров поступит в регион в ближайшее время в рамках реализации совместной программы УЕФА и Российского футбольного союза «Хет-трик».

Тамбовщина является активным участником совместной программы УЕФА и РФС. Трижды область становилась получателем искусственных покрытий для футбольных полей. Так, две мини-площадки оборудованы в Тамбовском районе и еще одна скоро будет функционировать в Котовске.

- В Тамбовской области футбол - востребованный и массовый вид спорта. Как отметили в управлении по физической культуре и спорту области, в регионе развивается детский, юношеский, студенческий и профессиональный футбол. В целом на Тамбовщине этим видом спорта занимаются около 30 тысяч человек. 3650 ребят осваивают навыки владения мячом в спортшколах региона. На базе СШОР №1 «Академия футбола», которой присвоен статус межрегионального центра подготовки футболистов, тренируют более 1,6 тысячи ребят. Отделения школы имеются в Мичуринске, Моршанске и Тамбовском районе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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