Житель Тамбовщины из-за неприязни к знакомой разбил ее иномарку монтировкой
В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Инцидент произошел 14 мая около двух часов дня на улице Красной села Пичаево. 41-летний мужчина разбил монтировкой иномарку, которая принадлежала его знакомой, проживающей в селе Липовка.
После задержания мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Причиной повреждения автомобиля стал конфликт на почве неприязни к знакомой.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU