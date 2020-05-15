Житель Тамбовщины из-за неприязни к знакомой разбил ее иномарку монтировкой

15 Май 2020 2020-05-15T13:15:58+03:00

Мужчине грозит штраф либо лишение свободы до двух лет

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В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Инцидент произошел 14 мая около двух часов дня на улице Красной села Пичаево. 41-летний мужчина разбил монтировкой иномарку, которая принадлежала его знакомой, проживающей в селе Липовка.

После задержания мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Причиной повреждения автомобиля стал конфликт на почве неприязни к знакомой.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU