77-летний пенсионер погиб на пожаре в Тамбовской области
Трагедия могла произойти из-за курения в доме
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Днем 14 мая в р.п. Инжавино загорелся жилой дом, расположенный на улице Максимова. В результате возгорания дом выгорел изнутри, находившийся в помещении хозяин – 77 летний мужчина - погиб. По предварительным данным причиной трагедии могло стать курение.
- В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СКР по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU