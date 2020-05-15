2020-05-15T10:53:52+03:00
Происшествия

77-летний пенсионер погиб на пожаре в Тамбовской области

Трагедия могла произойти из-за курения в доме
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Днем 14 мая в р.п. Инжавино загорелся жилой дом, расположенный на улице Максимова. В результате возгорания дом выгорел изнутри, находившийся в помещении хозяин – 77 летний мужчина - погиб. По предварительным данным причиной трагедии могло стать курение.

- В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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