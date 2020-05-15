Корнавирус в Тамбове: в регионе заболели еще 83 человека

15 Май 2020 2020-05-15T10:10:08+03:00

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За минувшие сутки, 15 мая, в Тамбовской области коронавирус подтвердился еще у 83 человек. Среди новых заболевших 31 мужчина и 45 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, а также 7 детей от 4 до 13 лет. 8 заболевших приехали из других регионов, 75 контактировали с прибывшими из других областей. Общее количество инфицированных коронавирусом на сегодняшний день достигло в регионе 1737 человек, 474 из них выздоровели.

- На госпитализации находятся 382 человека, из них у 275 диагноз подтвержден, у 23 – подозревается коронавирус, 68 тестов – в работе, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2823 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU