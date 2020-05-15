В Тамбове подожгли стройтехнику подрядчика, который ремонтирует Рассказовское шоссе

15 Май 2020 2020-05-15T09:35:12+03:00

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Ночью 15 мая в Тамбове загорелась дорожная строительная техника, которую используют при ремонте Рассказовского шоссе. По предварительным данным это был поджог – на месте происшествия обнаружили факелы. Возбуждено уголовное дело. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, пострадавших в ЧП нет, а вот технике нанесен серьезный урон.

- Сигнал о возгорании на Рассказовском шоссе в районе МНТК поступил ночью, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – На место прибыли несколько пожарных расчетов, в тушении задействовали две автоцистерны. В результате у асфальтоукладчика и дорожного катка выгорели моторный отсек и кабина, у дорожной фрезы пострадала кабина.

ИСТОЧНИК KP.RU