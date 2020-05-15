2020-05-15T11:29:20+03:00
Звезды

В Тамбове стартует онлайн-фестиваль ремесленников

Трансляция работ мастеров начнется в 12 часов на площадке «ВКонтакте»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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15 мая в Тамбове открывается онлайн-фестиваль ремесленников «Своими руками». Он объединит многих творческих людей: художников, поэтов, мастеров, музыкантов и позволит умельцам заявить о себе и своем бренде.

Организатором фестиваля выступает тамбовское межрегиональное общественное объединение творческих деятелей искусства «Радость» при поддержке автономной некоммерческой организации «Региональный центр управления и культуры».

Ранее планировалось провести фестиваль на открытой площадке перед дворцом спорта «Кристалл». Предполагалось несколько зон для выставок, мастер-классов и выступлений артистов. Однако, пандемия коронавируса внесла изменения. Фестиваль перешел в онлайн, но это позволило охватить еще большее количество участников и зрителей.

С апреля в группе фестиваля в соцсети ВКонтакте идут ежедневные трансляции народного творчества. Желающих участвовать очень много, в том числе и из других регионов.

- 15 мая десятки ремесленников объединятся в общей трансляции, чтобы поделиться со зрителями и друг с другом своим творчеством, а также поддержать всех, кто сейчас остается дома, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Онлайн-трансляция открытия пройдет на странице организаторов. Начало в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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