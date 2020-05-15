В Тамбове ремонтируют 2,5 км ул. Советской

15 Май 2020 2020-05-15T15:11:32+03:00

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году капитально отремонтируют улицу Советскую на участке от улицы М. Горького до улицы Красноармейской, протяженностью 2,5 километра.

Сейчас на объекте трудятся сразу несколько бригад. Благодаря заключенному еще в минувшем году муниципальному контракту, приступить к работам удалось с 21 апреля. Дорожники срезали старый асфальтобетон с проезжей части на участке от Максима Горького до Астраханской. До улицы Августа Бебеля уже уложили выравнивающий слой. Для безопасности дорожного движения нанесли временную горизонтальную дорожную разметку.

Всего в ходе ремонта будет капитально обновлено 48 тысяч кв. метров покрытия дороги. Также отремонтируют карманы общественного транспорта и парковочные площадки общей площадью 2,5 тысячи кв. метров. На протяжении всего участка реконструкции установят новый бортовой камень - свыше 5 тысяч погонных метров. От улицы Максима Горького до Лермонтовской подрядчики уже выполнили демонтаж старого бордюра и приступили к установке нового.

Полностью изменятся пешеходные тротуары на всем участке ремонта улицы Советской - их украсит тротуарная плитка на площади свыше 31 тысячи кв. метров. Рабочие уже приступили к демонтажу изношенного покрытия тротуара. Согласно контракту, работы должны быть завершены 1 ноября. Однако контролирующие ход ремонтных работ специалисты «Дирекции городских дорог» не исключают, что подрядчик выполнит их раньше.

- Мы предельно внимательно следим за тем, как дорожники выполняют работы на каждом этапе, - говорит начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Антон Устинов. - На сегодняшний день серьезных претензий к подрядчикам у нас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU