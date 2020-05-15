2020-05-15T16:04:15+03:00
Общество

В Тамбовской области на 78 га появились новые сады

Работы на еще 252 га продолжат осенью
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В управлении сельского хозяйства Тамбовской области сообщили о том, что в регионе завершен цикл весенних садоводческих работ. Заложено 78 гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений. Закладка новых садов в регионе продолжится осенью. Всего в 2020 году на Тамбовщине планируется заложить не менее 330 гектаров садов.

В садоводческих хозяйствах полностью выполнены все запланированные уходные работы (3,4 тысячи гектаров садов). Завершена обрезка деревьев, подкормка плодовых и ягодных культур. Такая работа способствует повышению урожайности. А по прогнозам специалистов, в этом году в регионе планируется собрать достойный урожай плодов и ягод - около 50 тысяч тонн.

- По информации управления сельского хозяйства области, в 2020 году тамбовские садоводы могут рассчитывать на государственную поддержку в виде возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На эти цели предусмотрено около 405 миллионов рублей – средств федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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