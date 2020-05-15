Школу в Мичуринске отремонтируют за 100 млн рублей

15 Май 2020 2020-05-15T12:41:12+03:00

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Школа №1 города Мичуринска - одна из центральных и старейших общеобразовательных организаций наукограда. Здесь учатся более 1,4 тысячи юных мичуринцев. Из них 697 ребят посещают основной корпус школы, который был построен в 1936 году. На его капитальный ремонт в 2020 году планируют направить около 100 миллионов рублей.

Капитальный ремонт проводится в рамках реализации государственной программы области «Развитие образования». Большая часть средств, выделяемых на капитальный ремонт здания, - деньги федерального бюджета. Это около 91 миллиона рублей. Около 9 миллионов рублей на условиях софинансирования выделяют из бюджета Тамбовской области. Порядка 100 тысяч рублей добавят из местного бюджета.

Как пояснили в управлении пресс-службы администрации города Мичуринска, в здании будет выполнен целый ряд работ. Планируется заменить крышу, старые окна, все коммуникации. Проектом предусмотрены внутренние отделочные работы, в том числе ремонт классных комнат и кабинетов. Кроме того, полностью обновят спортивный зал, приведут в порядок фасад. Здание является выявленным объектом культурного наследия Тамбовской области, так что все работы будут проведены в соответствии с необходимыми требованиями. Разработанный проект капитального ремонта здания уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

- На данный момент подготовлена вся необходимая документация для проведения электронного аукциона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Летом, после прохождения предусмотренных законодательством процедур, начнутся и непосредственно ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU