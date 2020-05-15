Тамбовчанин убил жену, которая плохо высказалась о его матери

15 Май 2020 2020-05-15T12:06:39+03:00

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49-летний житель Петровского района обвиняется в убийстве своей жены. По версии следствия, вечером 29 марта этого года супруги в своем доме вдвоем употребляли спиртные напитки. Во время беседы мужчину разозлили высказывания супруги в адрес свекрови, после чего он схватил нож и нанёс ей несколько ударов. 41-летняя женщина от полученного проникающего ранения грудной клетки скончалась на месте происшествия.

- В ходе следствия в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области собрали достаточную доказательственную базу, позволяющую направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU