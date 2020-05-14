Новым вице-мэром Тамбова стал Сергей Белов

14 Май 2020 2020-05-14T18:00:16+03:00

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На должность заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам градостроительства и землепользования назначили Сергея Белова. Напомним, должность вице-мэра освободилась после ухода из горадминистрации занимавшего ее Дмитрия Самородина. О его увольнении стало известно 13 мая.

Известно, что общий трудовой стаж Сергея Белова - более 18 лет. Он занимал руководящие должности в различных организациях в сфере строительства, дорожного строительства. С 2011 года возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Спецдорсервис». К обязанностям заместителя главы администрации города Тамбова Белов С.В. приступит с 15 мая 2020 года.

Также распоряжением главы города Тамбова замглавы администрации областного центра Алексей Власов переведен на высшую должность муниципальной службы первого заместителя главы администрации города Тамбова, теперь он является руководителем аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU