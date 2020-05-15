2020-05-15T13:48:04+03:00
Общество

В Тамбовской области на 10% снизилась аварийность

Количество погибших и раненых уменьшилось на 5 и 6,5 % соответственно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По итогам четырех месяцев в Тамбовской области количество автоаварий снизилось на 10 процентов, число погибших и раненых соответственно на 5 и 6,5 процентов. Такие данные озвучил начальник УГИБДД УМВД по Тамбовской области Олег Демин.

Вместе с тем ситуация на дорогах области продолжает оставаться напряженной. Только за праздничные и выходные дни мая в 24 ДТП погибли 4 человека и 36 получили ранения. Основными причинами аварий автоинспекторы называют: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона и несоответствие скорости конкретным условиям движения, переход пешеходами проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Резкий всплеск аварийности произошёл с участием водителей мототехники. В этой связи на территории региона проходит оперативно-профилактическая акция «Мотоциклист», призванная предупредить правонарушения со стороны водителей мотоциклов и мопедов. Кроме того, автоинспекторы уделяют большое внимание пресечению фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

- Снижение аварийности – одна из главных задач, поставленных президентом страны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - напоминает пресс-служба администрации тамбовской области. - К 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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