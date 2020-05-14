Тамбовчанин избил сестру и угрожал ей ножом

14 Май 2020 2020-05-14T15:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

15 марта 42-летний житель Мичуринского района, находясь в гостях у своей сестры, угрожал женщине убийством. В гости к 35-летней родственнице он пришел уже в состоянии алкогольного опьянения и с собой прихватил спиртное, которое сам и выпил. Между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил сестру по лицу, а потом, схватив нож, начал угрожать ей убийством. Женщина заперлась в другой комнате и вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие на сигнал сотрудники полиции Первомайского задержали дебошира и доставили его в отдел внутренних дел, а также изъяли кухонный нож.

- После проведения проверки в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено два уголовных дела – по признакам преступлений, предусмотренным ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», позже объединенных в одно производство, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Подозреваемый ранее несколько раз был судим, в том числе за совершение тяжкого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU