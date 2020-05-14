2020-05-14T14:32:46+03:00
Общество

Жителям многоэтажек Тамбовщины разрешили проводить собрания онлайн

Люди смогут принимать решения, касающиеся их домов, без личных встреч
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госдума РФ приняла поправки в Жилищный кодекс, которые позволят упростить систему проведения собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах и голосования онлайн. Как отмечает начальник управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Алексей Лебедев, новая система исключит фальсификацию голосования по вопросам распоряжения общим имуществом многоквартирного дома.

На территории Тамбовской области сейчас расположены 5367 многоквартирных домов. При этом товариществ собственников жилья (недвижимости), жилищных кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Тамбовской области, зарегистрировано 921. 89 организаций имеют лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоэтажками в регионе.

- Новшество позволит идентифицировать каждого собственника и учесть именно его мнение при принятии конкретного решения по многоквартирному дому. Но при этом не стоит забывать, что многие собственники – люди старшего возраста, которым сложно освоить новые технологии, гораздо приятнее встретиться вживую, обсудить все имеющиеся вопросы, - подчеркнул Алексей Лебедев.

По его словам, на Тамбовщине еще не было примеров проведения собрания собственников жилья в онлайн-формате. Вместе с тем, в новостройках, где живут преимущественно молодые люди, семьи с детьми активно используются современные средства связи для общения соседей. Создается чат или сообщество конкретного дома в социальной сети, что значительно упрощает принятие многих совместных решений, является отличной платформой обсуждения вопросов содержания общего имущества многоэтажки.

В Минстрое России отметили, что проведение общих собраний теперь может осуществляться не только через Государственную информационную систему ЖКХ, но и региональные информационные системы, при условии их интеграции и обязательной выгрузки всех документов такого собрания в ГИС.

Законопроектом предусмотрен четкий механизм проведения первого собрания в режиме онлайн, уведомления собственников о проведении такого собрания, процедуре отказа жителей от формы голосования и общих сроках его проведения.

Важным изменением в процедуре голосования в ГИС ЖКХ стало то, что теперь для проведения первого голосования не требуется очное собрание собственников. Эта возможность предусмотрена для всех форм управления многоквартирными домами, кроме непосредственной, так как в таких домах небольшое количество собственников и это не дает возможность обеспечить право на отказ от проведения такого собрания.

Особенностью проведения первого собрания жителей в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе является то, что его инициатор наделяется полномочиями администратора общего собрания. Администратор не позднее чем за десять дней до проведения первого собрания размещает в системе соответствующую информацию и уведомляет собственников жилья. В случае нежелания жителей многоквартирного дома проводить заочное голосование, они вправе направить письменный отказ от проведения такого собрания не позднее чем за пять рабочих дней. В случае отказа 50% собственников жилых помещений, собрание не может быть проведено.

Общая продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания должна составлять не менее чем семь дней и не более чем шестьдесят дней с даты и времени начала проведения такого голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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