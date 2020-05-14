В Тамбове обворовали газетный киоск

14 Май 2020 2020-05-14T13:24:43+03:00

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13 мая в Тамбове на улице Астраханской произошла кража. Из кассы местного торгового павильона по продаже журнальной продукции пропали 5000 рублей. Эксперты криминалисты осмотрели помещение, оказалось, что внутрь проникла женщина, которая вскрыла замок и разбила окно. Полицейские обнаружили на месте кражи следы пальцев рук и обуви неизвестной. Оперативники опросили всех возможных очевидцев и просмотрели записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемой преступницы, девушку задержали. В краже она созналась, 5000 рублей к этому моменрту были истрачены. Установлено, что раньше задержанная проблем с законом не имела.

- Возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU