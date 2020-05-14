В Тамбовской области задержали банду браконьеров

14 Май 2020 2020-05-14T12:31:00+03:00

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На Тамбовщине задержали группу охотников, которые незаконно убили лося. По данным областного охотуправления, информация о нарушителях, которые охотились на копытных животных (лось, кабан, косуля) на территории «Голдымского охотучастка» и «Зелёной зоны» вокруг Тамбова поступала уже давно. Добыча проводилась ими независимо от сезонов охоты и времени года. Но обнаружить нарушителей не удавалось. Теперь, после рассмотрения всех документов браконьеров привлекут к уголовной ответственности.

- Рейдовые мероприятия тамбовские охотинспекторы проводят регулярно, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области. - Так, с начала года специалисты областного охотуправления осуществили более тысячи выездных проверок на территории общедоступных охотничьих угодий региона. Всего в этом году зафиксировано 236 нарушений правил охоты. По каждому случаю составлен протокол, и определены штрафные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU