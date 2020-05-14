Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области увеличилось на 86 человек

14 Май 2020 2020-05-14T10:18:09+03:00

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За последние сутки, 14 мая, в Тамбовской области зафиксировали еще 86 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество больных в нашем регионе достигло 1654 человек. 437 из них выздоровели.

Среди новых заболевших 34 мужчины и 40 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, а также 12 детей (девочки 2, 10, 13, 14 лет, мальчики 6 месяцев, 2, 3, 12, 13, 13, 14, 15 лет). 4 прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов.

- На госпитализации находятся 374 человека (274 - подтвержден, 23 - с подозрением, 30 - отрицательный, 47 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 204 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под медицинским наблюдением находятся 2709 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU