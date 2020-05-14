2020-05-14T11:02:51+03:00
Происшествия

В центре Мичуринска столкнулись два авто: пострадали женщина и 6-летний ребенок

Участниками ДТП стали «Lada Kalina» и «Nissan Teana»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ДТП произошло на перекрестке наукоградаДТП произошло на перекрестке наукоградаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала женщина и 6-летний ребенок, произошла 13 мая в 12 часов 56 минут на перекрестке улиц Интернациональная и Филиппова в районе дома №91 города Мичуринска. Как рассказали в региональном УГИБДД, 39-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Lada Kalina», столкнулась с «Nissan Teana», под управлением 23-летнего мужчины, который поворачивал налево.

- В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Lada Kalina», шестилетний мальчик, получили ранения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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