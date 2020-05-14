Шесть тамбовских выпускников стали призерами всероссийской олимпиады

14 Май 2020 2020-05-14T11:40:11+03:00

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Призерами всероссийской олимпиады в этом году стали шесть тамбовских выпускников. Ребята из-за угрозы коронавируса не смогли пройти испытания, но, согласно приказу Минпросвещения, призёрами всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года признаются выпускники школ, принявшие участие в региональном этапе олимпиады и набравшие проходные баллы для участия в заключительном этапе. Таким образом, ребята смогут воспользоваться льготами, полагающимися призерам олимпиады при поступлении в вузы.

В Тамбовской области получили диплом призера всероссийской олимпиады школьников шесть обучающихся. Трое из них получили дипломы по двум общеобразовательным предметам!

Всего в достижениях региона 9 дипломов по общеобразовательным предметам: астрономия, физика , литература , немецкий язык (3 призера), математика , экономика (2 призера).

- В настоящее время готовится приказ об утверждении результатов, который будет опубликован на официальном сайте Минпросвещения России в конце мая – начале июня текущего года, - сообщает управление образования и науки тамбовской области. - Оформленные дипломы призёров олимпиады в июне будут направлены в субъекты Российской Федерации, в которых призёры принимали участие в региональном этапе олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU