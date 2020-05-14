2020-05-14T09:39:02+03:00
Звезды

В «Ночь музеев» тамбовчан приглашают на виртуальные экскурсии

Акция состоится 18 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В этом году из-за угрозы коронавируса все мероприятия «Ночи музеев» переносятся в онлайн и тамбовчане смогут посетить самые разные выставки в любом уголке страны, узнать интересные факты о шедеврах и их создателях. Всероссийская акция состоится 16 мая. Тамбовские музеи тоже подготовили для посетителей лекции, мастер-классы и виртуальные экспозиции. Трансляция мероприятий будет проходить на официальных сайтах музеев, в соцсетях и на YouTube. Начало акции в 18 часов.

В Тамбовском краеведческом музее, например, можно будет посетить экскурсию по выставке «Ангеле земной, человече небесный», которую проведет протоиерей Виктор Лисюнин, или другие экспозиции с помощью виртуального 3D тура. Запланирован цикл видеолекций: «Екатерина Бакунина», «Палеонтологическое прошлое края», «О Тамбовской Казначейше». Пройдут видеоэкскурии по экспозициям, посвященным Году Памяти и Славы, и даже мастер-класс для детей «Танк Т-34». После можно будет увидеть фрагменты с выставок музейного марафона «Регион 68-Музей. RU» о Котовске и Притамбовье. А завершится акция концертами тамбовских творческих коллективов и видеозаписью фаер-шоу.

Тамбовская картинная галерея проведет презентацию выставки отреставрированных произведений графики из собственных фондов 16-19 вв. «Хрупкие сокровища», мастер-класс для детей «Будущий художник», викторину по коллекции произведений из фондов «Загадки картинной галереи» и другие мероприятия.

В музейном комплексе «Усадьба Асеевых» тоже можно будет совершить различные виртуальные экскурсии по усадьбе и экспозициям, а проведут их известные тамбовчане. Также посетителей ждут на «Онлайн-лото» - видеотрансляцию салонной игры XIX века и тематическую вечернюю экскурсию «Легенды и предания дома Асеева».

- Посетить другие музеи страны можно на официальном сайте всероссийской акции «Ночь музеев», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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