2020-05-13T18:41:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовских призывников протестируют на коронавирус

Первая отправка новобранцев в войска запланирована после 20 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции призывная кампания в Тамбовской области проходит с соблюдением жестких мер эпидбезопасности. Об этом рассказал военный комиссар Тамбовской области Александр Гнутов.

С 12 мая в регионе заработали медицинские комиссии, которые обследуют молодых людей, подлежащих призыву. При этом большое внимание уделено тому, чтобы не допустить заноса инфекции. На всех призывных пунктах в обязательном порядке проводят термометрию как призывникам, так и медикам вместе с сотрудниками военкоматов.

Чтобы исключить лишние контакты новобранцев с окружающими людьми, для их доставки с призывных пунктов на место сбора и отправки в войска будут задействованы специальные автобусы, выделенные муниципалитетами. На железнодорожный вокзал молодых людей отвезут уже транспортом военных частей. Все транспортные средства в обязательном порядке пройдут дезинфекцию. Кроме того, всех призывников обеспечат масками для защиты органов дыхания.

- Все маски, дезинфицирующие средства, перчатки – все имеется в необходимом количестве. Кроме термометрии на каждом этапе, мы проводим дезинфекцию всех помещений дважды в день, каждые два часа специальные сотрудники обрабатывают столы, дверные ручки, лестничные перила. Сборный пункт и призывные пункты обеспечены кварцевыми лампами. Производится обработка помещений и документов. Все меры эпидемиологической безопасности полностью выполняются, - отметил Александр Гнутов.

На сборном пункте всех призывников в обязательном порядке протестируют на коронавирус. В случае выявления инфекции заболевшего, а также контактировавших с ним, посадят в карантин. В армию заболевших призывников не направят. Более того, чтобы свести к минимуму вероятность заражения, призывников в военные части будут отправлять исключительно железнодорожным транспортом. По словам военного комиссара, в вагонах обеспечат социальное дистанцирование и исключат нахождение гражданских лиц.

Первая отправка тамбовских новобранцев в войска запланирована после 20 мая. Сначала будут отправлять небольшие партии, а основная масса призывников отправится к месту службы уже в конце июня. В связи с тем, что учебные заведения сдвинули сроки выпускных экзаменов, призывная кампания продлится до 15 июля.

- Призыв идет в соответствии с намеченными планами. Мы должны направить в войска столько же, сколько и в предыдущие компании, а именно более одной тысячи человек, - сказал Александр Гнутов.

Традиционно служить тамбовские призывники будут в самых различных воинских частях. Большинство призывников направят в войска Западного военного округа, который включает регионы Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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