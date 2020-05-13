2020-05-13T17:40:26+03:00
Общество

В Тамбовской области предлагают отмечать День отца

Праздничной хотят сделать первую субботу июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовскую областную Думу внесли законопроект, в случае принятия которого у жителей региона появится еще один праздник – День отца.

- В России на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября празднуется праздник День матери. Мужчины, в свою очередь, играют роль воспитателей, наставников, обеспечивающих семью. Мужчины тоже должны ощущать поддержку. Отцам тоже нужен праздник, ведь у женщин праздники есть, а у мужчин только 23 февраля, но он тоже не для всех мужчин, это праздник защитника Отечества. А защитник семьи, воспитатель детей - это не менее важно, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы подчеркивают, что в федеральном законодательством в качестве праздничного дня День отца не установлен, однако на уровне регионов: в Самарской, Костромской, Курской и других областях такой праздник есть. Дня отца предлагается отмечать в первую субботу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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