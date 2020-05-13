Всероссийские проверочные работы для учеников 4-8 классов перенесли на осень

13 Май 2020 2020-05-13T17:01:43+03:00

Предполагается, что их проведут в сентябре-октябре этого года

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Для обучающихся 4-8 классов проведение всероссийских проверочных работ перенесли на осень текущего года. Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре, когда школы вернутся к обучению в очной форме. Участие в ВПР примут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

Проведение ВПР осенью позволит определить, как повлияло на уровень подготовки школьников дистанционное обучение и досрочное окончание занятий в этом учебном году. Образовательная организация сможет определить имеющиеся недостатки и выстроить работу по учебным предметам с классом с учетом того, какой материал надо повторить.

Варианты работ по всем предметам и классам будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными.

- В этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов, которые автоматически формируются из закрытого банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию ВПР. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации вариантов проверочных работ, - пояснила начальник отдела контроля качества образования управления образования и науки области Ольга Ермакова.

ИСТОЧНИК KP.RU