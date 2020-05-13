Из мэрии Тамбова уволился первый заместитель главы горадминистрации Дмитрий Самородин

13 Май 2020 2020-05-13T15:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации города Тамбова сообщили о кадровых изменениях в структуре. Стало известно, что первый заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Самородин с 14 мая освобожден от занимаемой должности.

- Трудовой договор расторгнут на основании соответствующего заявления по собственному желанию в соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, на пост первого заместителя мэра Дмитрия Самородина назначили в марте 2017 года. Градоначальником тогда был Сергей Чеботарев. До этого он занимал должность директора музея «Усадьба Асеевых». Самородин курировал вопросы градостроительства, землепользования и городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU