2020-05-13T15:33:44+03:00
Общество

Из мэрии Тамбова уволился первый заместитель главы горадминистрации Дмитрий Самородин

Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Дмитрий Самородин освобожден от должности с 14 маяДмитрий Самородин освобожден от должности с 14 маяФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В администрации города Тамбова сообщили о кадровых изменениях в структуре. Стало известно, что первый заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Самородин с 14 мая освобожден от занимаемой должности.

- Трудовой договор расторгнут на основании соответствующего заявления по собственному желанию в соответствии с п.3 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, на пост первого заместителя мэра Дмитрия Самородина назначили в марте 2017 года. Градоначальником тогда был Сергей Чеботарев. До этого он занимал должность директора музея «Усадьба Асеевых». Самородин курировал вопросы градостроительства, землепользования и городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк продлевает срок действия карт с 13 мая
Тамбовских призывников протестируют на коронавирус
22 тамбовских предпринимателя заняли у банков денег на зарплаты сотрудникам
В Тамбовской области предлагают отмечать День отца
Всероссийские проверочные работы для учеников 4-8 классов перенесли на осень
Клумбы Мичуринска украсят 28 тысяч цветов
Из мэрии Тамбова уволился первый заместитель главы горадминистрации Дмитрий Самородин
Продавец из Котовска дважды попалась на продаже алкоголя подросткам
В Тамбовской области перенесут ЕГЭ и отменят экзамены для 9-классников
Тамбовчане останутся без света и горячей воды
В Тамбовской области задержали липчан, которые похищали из магазинов элитный алкоголь
Постановки Мичуринского театра можно увидеть в интернете
В Тамбове началось голосование по выбору названия деревянного городка на Набережной
Тамбовчан обязали носить маски на улице
В Тамбовской области 85 новых случая коронавируса
Пьяный тамбовчанин пытался угнать чужой автомобиль
Выплаты на детей в Тамбове: как получить
Полтысячи тамбовчан не могут платить по кредитам в период эпидемии коронавируса