Клумбы Мичуринска украсят 28 тысяч цветов

13 Май 2020 2020-05-13T16:10:55+03:00

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В наукограде приступили к высадке цветов на городских клумбах. Для украшения улиц подготовили более 28 000 единиц цветочной рассады. В парках и скверах Мичуринска появятся петунии, тюльпаны, бархатцы, агератумы, цинерария, сальвия и колеусы.

Цветы уже появились на Площади Славы, в сквере «Школьный», сквере на улице Марата, сквере у бассейна «На волне», сквере Героя Советского Союза А.И. Рората, клумбы разбили на улице Украинской и площадь имени И.В. Мичурина. В ближайшее время преобразятся также сквер у ДК «Авангард», территория у бюста А.М. Герасимову, площадь имени В.И. Ленина, Парк Победы на Кочетовке-5 и сквер на Привокзальной площади. Кроме того, совсем скоро обретут завершенный вид и городские вазоны, расположенные на улицах: Советская, Тамбовская и Лаврова.

- В этом сезоне всего планируют высадить цветы на 1461 квадратном метре городских клумб, - сообщает пресс-служба мэрии Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU