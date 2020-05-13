В Тамбовской области перенесут ЕГЭ и отменят экзамены для 9-классников

13 Май 2020 2020-05-13T14:20:58+03:00

Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, собираются выставить оценки по итогам года

Изменить размер текста: A A

В управлении образования Тамбовской области рассказали об изменениях в процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 13 мая заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на видеосовещании с регионами, сообщил, что сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты начала аттестационной кампании определят в ближайшее время.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован. Так, выпускникам, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Количество учащихся в аудитории при проведении ЕГЭ будет уменьшено, проведут дезинфекцию помещений.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU